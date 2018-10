Handball In Bettringen gestrauchelt

Geislingen / Frank Schäffner

Handball-Landesligist TV Altenstadt ist seine Tabellenführung zumindest vorerst los: Bei der SG Bettringen kassierte der TVA eine wenngleich knappe 22:25-Niederlage. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Altenstädter nach der Pause schnell das Nachsehen gegen furios aufspielende Gastgeber.

Mit den ersten beiden Treffern setzten die Gastgeber gleich ein Ausrufezeichen in der engen Uhlandhalle, in der die heimischen Fans mit Gesängen und Instrumenten für eine ohrenbetäubend laute Kulisse sorgten. Die Altenstädter taten sich schwer gegen eine gut stehende Abwehr mit dem starken Torhüter Marc Leibner dahinter. Erst nach vier Minuten gelang Oliver Köppel per Strafwurf der Anschlusstreffer zum 1:2.

Aber auch die SG hatte ihre Schwierigkeiten mit der bekanntermaßen effektiven TVA-Abwehr. Ionut Torica im Altenstädter Kasten bekam ebenfalls viele Bälle zu fassen. Nach Moritz Veils Ausgleich zum 3:3 (11.) konnte sich vor der Pause kein Team um mehr als ein Tor absetzen. Auf beiden Seiten waren die Abschlüsse oft zu ungenau, um die guten Torhüter zu bezwingen, sodass es zur Halbzeit nur 10:9 aus Bettringer Sicht stand.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzte sich wiederholt Bettringens Halblinker Felix Karmann durch. Er traf zweimal und holte in einer weiteren Aktion einen Strafwurf heraus, den Nico Krauß verwandelte. Dem TVA unterliefen in dieser Phase Schrittfehler, zudem endete ein Strafwurf beim Torhüter.

Als Krauß für die Gastgeber von Linksaußen zum 16:10 traf, war das Spiel nach den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit schnell entschieden. Die SG bestach dabei mit vielen Positionswechseln und schnellen Wechseln vor der Altenstädter Abwehr, die meist zu spät zugriff.

Nach einer Auszeit berappelten sich die Altenstädter wieder. Nach einem endlich wieder konzentriert ausgeführten Spielzug lief Oliver Köppel halbrechts durch und traf zum 11:17 (42.). Dominik Gallo kam jetzt im Rückraum zum Einsatz. Mit schneller Drehung um den Gegenspieler und einem Lauf an der Abwehr vorbei fand er zweimal den Weg zum erfolgreichen Abschluss (14:18/45.). Da einige Kreisanspiele nicht ankamen und ein weiter Abwurf nicht den Stürmer erreichte, gelang es dem TVA jedoch nicht, den Abstand entscheidend zu verkürzen. Auf Bettringer Seite glänzte wiederholt Marcel Spindler, dessen Schlagwürfe weder die Abwehr noch der Torhüter zu fassen bekamen.

Auf Altenstädter Seite setzte sich Tarkan Girgin durch und Jörn Bausch traf mit artistischem Einsatz nach weitem Abwurf zum 16:19 (49.). Wieder war es nun Spindler, der die TVA-Abwehr per Distanzwurf überwand. Auch Gallo traf aus dem Rückraum, was in dieser Phase das richtige Mittel gegen die Bettringer Abwehr war, jedoch zu selten gelang. Simon Knosp und Maximilian Pilz per Gegenstoß verkürzten wieder auf 20:23 (56.).

Die enge Deckung gegen Bettringens Torjäger Spindler ließ ihn nur noch einmal durch die Abwehr kommen. Dabei vollendete er per Heber über den herauseilenden Ionut Torica, der ihn dabei traf und von den Schiedsrichtern disqualifiziert wurde. Die Altenstädter gaben nicht auf und Gallo und Knosp erzielten noch schöne Treffer nach schnellen Körpertäuschungen, die die Niederlage beim starken Aufsteiger nicht mehr abwenden konnten.

Durch die Niederlage hat der TVA die Tabellenführung an Biberach (33:26 gegen Kirchheim) verloren und findet sich jetzt in einer dicht zusammengerückten Spitzengruppe wieder, in der die Mannschaften bis Platz sechs nur zwei Minuspunkte trennen.

Die Niederlage muss schnell abgehakt werden, denn es gibt nur eine kurze Verschnaufpause: Bereits am Donnerstag folgt das Derby beim TV Steinheim (4.). Und dort wird es nicht einfacher, die Punkte mitzunehmen.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer, Pilz (3), Gallo (4), Bausch (2), Knosp (3), Köppel (4/1), T. Girgin (2/1), M. Veil (1), R. Veil (1), M. Bottek, A. Bottek, Bielec (2)