Biathlon Im Sprint nur Mittelklasse

Osrblie / swp

Von einer Galavorstellung wie in der Staffel, die sie zur Silbermedaille führte, war die 18-Jährige aus Reutti gestern Nachmittag im slowakischen Osrblie weit entfernt. Auf der 6,6 Kilometer langen Strecke mit zwei Schießeinlagen landete sie unter 103 gestarteten Jugend-Biathletinnen nur im Mittelfeld. Mit zwei Schießfehlern, je einer liegend und stehend, hatte sie im Ziel 2:12 Minuten Rückstand auf Siegerin Maren Bakken aus Norwegen. Diesen Rückstand nimmt Mareike Braun auch in das Verfolgungsrennen am Sonntag mit, das die einwöchigen Titelkämpfe in Osrblie abschließt.