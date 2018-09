Handball-Württembergliga Im ersten Heimspiel zählen nur zwei Punkte

Lauterstein / Erich Distel

Lautersteins Württembergliga- Handballer freuen sich auf ihr erstes Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr in der Kreuzberghalle. Die Gastmannschaft, der HC Hohenems, hat eine lange Anreise aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg.

In der Württembergliga musste der Neuling bisher Lehrgeld zahlen. Die Niederlage in Schwäbisch Gmünd fiel hoch aus und Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf trat nach einem Sieg in Hohen­ems die Heimreise an.

Auf die leichte Schulter nehmen dürfen die Lautersteiner ihren Gegner nicht. Hohenems zeigte gegen Wi/Wi/Do eine starke kämpferische Leistung und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Den Aufstieg schafften die Vorarlberger mit ihrem Spielertrainer und ehemaligen österreichischen Nationalspieler Gernot Watzl und dem erfahrenen Kapitän Martin Banzer. Ein anderer früherer Nationalspieler, Michael Jochum, hatte auch keinen geringen Anteil an den letzten Erfolgen, doch er hat nach der Aufstiegssaison seine Karriere beendet. Lautersteins Trainer Timo und Wolfgang Funk blicken nicht sorgenfrei auf ihren Kader. Mehrere Spieler sind durch Blessuren gehandicapt. Schwer wiegt eine langwierige Verletzung von Linksaußen Max Dangelmaier. Mittelmann Christian Stuber ist berufsbedingt seit Wochen im Ausland. Dazu kommt, dass sich Leon Weiß kurzfristig zum Landesligisten Steinheim abgemeldet hat. „Männer aus unserer Zweiten bekommen längere Spielanteile und die Chance, sich im Württembergligateam einen Stammplatz zu sichern,“ stachelt Timo Funk die jungen Leute an. „Zwei Punkte muss die Mannschaft einfahren, damit wir in der Spitzengruppe der Württembergliga mitreden können,“ lautet seine Vorgabe. Erich Distel