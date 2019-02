Handball HSG Wi/Wi/Do verliert ihre Linie

Donzdorf / dh

Das Spiel in der Lautertalhalle begann ausgeglichen. Die SG Hegensberg/Liebersbronn erzielte die erste Führung und Winzingen/Wißgoldingen/Donzorf zog nach. Dieses Spiel setzte sich in den Folgeminuten fort. He/Li war es vorbehalten, vorzulegen und Wi/Wi/Do glich, angeführt vom umsichtig Regie führenden Fabian Schneider, meist im Gegenzug wieder aus. So sollten die Gäste die Führung bis zur 19. Minute beim 8:9 halten.

Die folgenden Spielminuten gehörten dann der Heimmannschaft. Nach dem Ausgleich von Michael Hommel nutzten Schneider und Dennis Schmid eine Überzahlsituation zur ersten Führung der Gastgeber. Mehr als zwei Tore Vorsprung sollten den Gastgebern aber nicht gelingen. Im Gegenteil, nach dem 12:10 glich Hegensberg/Liebersbronn beim 12:12 wieder aus und ging eine Minute später selbst wieder in Front. Bis zum Pausenpfiff gelang es Wi/Wi/Do, wieder gleichzuziehen, so dass mit 13:13 die Seiten gewechselt wurden.

Die zweiten 30 Minuten begannen alles andere als vielversprechend für die Gastgeber. Zwei vergebene Großchancen und ein technischer Fehler ließen die Handballer vom Berg binnen zwei Minuten auf 13:16 erhöhen. Ein Rückstand, von dem sich die Mannschaft der Trainer Rascher und Bühler nicht mehr erholte. Die spielerische Leichtigkeit der ersten Halbzeit war auf einmal wie weggeblasen. Statt die Linie beizubehalten, stürzte sich Wi/Wi/Do in Einzelaktionen und rieb sich mehr und mehr gegen die stabile Deckung der Gäste auf. Zwar konnte sich He/Li nicht weiter absetzen, Nico Heilig und Co schafften es aber auch nicht, nochmals entscheidend zu verkürzen.

Man sollte die gesamte zweite Halbzeit nie mehr näher als auf zwei Treffer heran kommen. Immer, wenn die Chance auf den Anschluss bestand, scheiterten die Gastgeber entweder an der gegnerischen Defensive oder an sich selbst. Auch die eigene Abwehr schaffte es im zweiten Spielabschnitt nicht mehr, die wuchtigen Rückraumspieler der Gäste entsprechend unter Druck zu setzen, was vor allem der Halblinke Geyer in der Schlussphase zu nutzen wusste. So kam es wie es kommen musste: Die SG Hegensberg/Liebersbronn ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, hatte meist die richtige Antwort parat und gewann am Ende verdient mit 27:24 Toren. dh

HSG Wi/Wi/Do: Lehrmann, Krieg; Corces (3), Baur, Hommel (2), Müller (1), D. Schmid (1), Pfeilmeier (6), Helig, K. Schmid (1/1), Schneider (4/2), Thrun (2), Brühl, Schnepf (4).