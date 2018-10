Reiten Hohes Niveau im Dressur-Viereck

Göppingen / Iris Ruoss

Die Göppinger Dressurtage waren gespickt mit Pferdesport auf höchstem Niveau. Die Top-Ten für das Finale des Iwest-Dressurcups in der Stuttgarter Schleyerhalle stehen nach der Kür am Samstagabend fest, viele Überraschungen gab es im gesetzten Starterfeld nicht.

Mehr als verdient siegte die 24-jährige Linda Knoll aus Ostrach mit ihrem Schimmel FBW Fairplay und einem überragenden Ergebnis von knapp 77 Prozent. Das zehnköpfige Finalistinnen-Feld ist reiterlich extrem stark besetzt, mit hoher Qualität der Nachwuchspferde. Mehr als sehen lassen konnte sich auch die große Tour. Zum Auftakt holte sich Sandy Kühnle mit Amaretto in der Intermediaire II den Sieg.

Richtig gut im Rennen war Nicole Casper (LPSV Donzdorf Alb/Fils), die sich mit Birkhofs Don Röschen den dritten Platz sicherte und mit der Stute im Kurz-Grand-Prix ebenfalls Rang drei belegte, obwohl sie vor dem Einreiten noch selbstkritisch sagte: „Im Grand Prix ist das Pferd noch nicht so sicher.“

Die silberne Schleife gab es auch für die S*-Dressur mit dem siebenjährigen Hengst Topas. Die erfahrene Reiterin strahlte: „Das war so toll zu reiten.“ Und noch einen zweiten Platz sicherte sich Casper in der Dressurpferde-M. Höchst erfolgreich präsentierte sich auch Tochter Anna. Die Juniorin siegte in der Intermediaire II mit Birkhof-Hengst Don Diamond FBW und knüpfte damit an ihren Sieg in Balingen und eine sehr erfolgreiche Saison auf S**-Niveau an. Rang fünf erreichte Anna mit Birkhofs Bacardi zudem in der M-Dressur.

Nach dem fünften Platz im Grand Prix zeigte sich auch Natalie Gauß vom RV Lautertal wieder zufrieden mit ihrem Fogey Franclin, der am Vortag im Kurz-Grand-Prix offensichtlich einen schlechten Tag erwischt hatte und nicht sein Niveau zeigen konnte. In der höchst dotierten Göppinger Prüfung präsentierte sich das Pferd dann aber wieder gut.

Riana Mauersberger heißt die mehr als verdiente Siegerin des Grand Prix am Sonntag. Mit ihrer Stute Daily Discovery lag sie als einzige Starterin über der 70 Prozent-Marke. Auch der Göppinger Reitlehrer und Regionaltrainer Holger Schulze hatte gesattelt. In der Dressurpferdeprüfung Kl. L holte er die silberne Schleife, in der S*-Dressur erreichte er Rang sechs.

In Göppingen wurde auch das Finale der neuen Amateurserie „The Fourties“ ausgetragen. Das Interesse der Reiter jenseits der 40 Jahre war groß. Siegerin ist Andrea Schetter aus Nürtingen mit dem zwölfjährigen Westfalenwallach Forwinjo, die sich als Ziel fürs kommende Jahr den Einzug ins Finale des Iwest-Dressurcups gesteckt hat.

Ein Sahnehäubchen wurde mit dem Showprogramm am Samstagabend serviert, als die Friesen mit ihrer Feuershow die Halle rockten.