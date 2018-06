Göppingen Hoher Sieg für TC-Damen

Göppingen / Pr.

Durch den 8:1-Heimsieg gegen den Cannstatter TC konnten die Oberliga-Damen des TC Göppingen ihr Punktekonto ausgleichen.

Nach der ersten Einzel-Runde führten die Göppingerinnen mit 2:1. Carolin Nonnenmacher fertigte ihre Gegnerin Klingert mit 6:0, 6:0 ab. Auch der Sieg von Melissa Lutring gegen Müseler war nie in Gefahr (6:2, 6:4). Alyssa Baur kämpfte sich gegen Patzak in den Matchtiebreak, in dem sie 7:10 unterlag. Im Spitzenspiel kam Alice Andrada Radu kampflos zu ihrem Punkt, weil ihre Gegnerin Schüßler aufgab. Julia Wais und Verena Schäffler sorgten mit ihren überlegenen Zweisatzsiegen gegen Beck und Pajic für die vorentscheidende 5:1-Führung. Ihre Doppel gewannen Radu/Baur in drei und Wais/Schäffler in zwei Sätzen sowie Nonnenmacher/Lutring kampflos. Pr.