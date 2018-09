Skispringen Höhenflüge von Jungs und Mädchen

Pfullingen / mr

Layla Kluge und Yannik Mailänder vom SC Königsbronn, die zehn Tage zuvor am Kinderferienprogramm teilgenommen hatten, gaben auf der Achtmeter-Schanze ihr Wettkampf-Debüt. Layla landete mit drei und vier Metern bei den Mädchen auf Rang zwei, Yannik wurde mit denselben Weiten bei den Jungs Fünfter.

Auf der 15-Meter-Schanze stieg Kay-Ule Wamsler nach langer Verletzungspause wieder ins Wettkampfgeschehen ein, belegte nach einem starken zweiten Sprung auf 12 m den 8. Platz in seiner Altersklasse S 9. Simon Pistolek wurde in seinem ersten Wettkampf mit 8 und 8,5 Metern Sechster der S 11/12. Celine Schliffenbacher gewann mit zwei blitzsauberen Sprüngen auf jeweils 14 Meter deutlich die S 13/14-Konkurrenz. Noah Seifried landete bei 11 und 13 m bei den gleichaltrigen Jungs auf Platz drei.

Auf der K 30-Schanze haderten die Degenfelder im ersten Durchgang mit der stumpfen und langsamen Anlaufspur, im zweiten Sprung kamen sie damit viel besser zurecht. Bei den Schülerinnen 10/11 stieg Emilia Krause als Dritte aufs Podium. Nach mäßigen 20 Metern im ersten Durchgang, steigerte sie sich auf beachtliche 25,5 Meter. Jasmin Kaißers Sprünge auf 19,5 und 22 m brachten ihr Rang fünf. Finn Kölle wollte nach zunächst starken 28 m im zweiten Durchgang zu viel, nach 25,5 Metern wurde er nur Fünfter. Arne Holz belegte mit 14,5 m und 21,0 Metern Rang neun.

Bei den Zwölfjährigen riss Julian Hillmers Siegesserie. Im ersten Durchgang hob er zu früh vom Schanzentisch ab und landete bei 29,5 m. Im zweiten Durchgang schaffte er mit 34,5 Metern den weitesten Satz der gesamten Konkurrenz, stand ihn aber nicht sauber und kassierte Abzüge bei den Haltungsnoten. Am Ende fehlten ihm 0,7 Punkte auf Sieger Lars Morlok aus Baiersbronn. Janne Holz hatte ebenfalls Probleme mit dem Timing, 27,0 und 30,5 Meter bei guten Haltungsnoten hievten ihn dennoch auf Rang drei. Das starke SCD-Ergebnis komplettierte Max Rommel als Fünfter mit Sprüngen auf 25 und 24,5 m Meter.

In der Klasse der 14-jährigen Mädchen lieferten sich die Degenfelderinnen teamintern einen heißen Kampf um die Podestplätze. Nach dem ersten Durchgang lag noch Jana Sauter mit 29,0 m vorn, im zweiten steigerte sich Katharina Hieber auf 30,5 Meter und holte sich mit 1:3-Punkten Vorsprung auf die Teamkollegin den Sieg. Den weitesten Sprung der Konkurrenz erreichte Selina Kölle mit 32 m, griff aber bei der Landung in die Matten und wurde Dritte.

In der weiblichen Jugend 15/16 sprang Julia Wenzel zum ersten Mal von einer solch großen Schanze. Sie zeigte stabile Sprünge auf 20,5 und 22 Meter, die ihr den zweiten Platz einbrachten.

Katharina Hieber und Jasmin Kaißer waren mit ihren Skirollern bzw. Inlinern auf den Pfullinger Straßen unterwegs. Bei der Nordic Trophy zeigten beide ihr Lauftalent. Kaißer erreichte in ihrem ersten Wettkampf auf Rollen den Endlauf und wurde Sechste, was ihr in der Kombinationswertung den dritten Platz einbrachte. Katharina wurde auf Skirollern Dritte und holte sich danach durch tolle Sprünge den Kombinationssieg.