Handball Hinten zu stark, vorne zu schnell

Nellingen / gr

Der Sieg des TV Altenstadt beim Nachwuchs des Bundesligisten TV Nellingen stand nicht unbedingt im Plan. In der hochklassigen ersten Hälfte begann der TVA mit einer beweglichen 6:0-Deckung um die starken Innenblockerinnen Nora Erhardt und Feyza Celik, Nellingen fand keine Lücken. Ganz im Gegensatz zum TVA-Angriff, dessen zielstrebiges Spiel immer wieder Lücken in die Nellinger Abwehr riss. Dreimal Nora Erhardt, Julia Meissner von Rechtsaußen und Shana Stäudle mit einem Rückraumkracher trafen zur 5:0-Führung (10.). Nellingen wurde jetzt torgefährlicher und ließ den Abstand bis zum 6:11 zur Halbzeit nicht noch weiter anwachsen.

Nach der Pause kamen beide Teams etwas unkonzentriert aus der Kabine, die Gastgeberinnen kamen immer wieder zu Toren über die Außen während beim TVA weiter alle Spielerinnen torgefährlich waren. Bis zum 19:14 trugen sich auch noch Feray und Feyza Celik sowie Lara Gebhart in die Torschützenliste ein. In den letzten zehn Minuten zog Altenstadt das Tempo und die Konzentration wieder an. Die Abwehr vor der starken Torhüterin Julia Hopp, die unter anderem vier Siebenmeter entschärfte, agierte aggressiver und der Angriff spielte schneller. Die Belohnung war ein 5:0-Lauf mit zwei schönen Rückraumtoren von Feray Celik zum entscheidenden 24:14.

Mit diesem dem Spielverlauf nach etwas zu hoch ausgefallenen Sieg gelang den TVA-Mädchen ein nicht unbedingt erwarteter optimaler Start in die neue Saison.

TVA: Julia Hopp; Feray Celik (4), Fezay Celik (2), Lara Gebhart (2), Shana Stäudle (3), Nora Erhardt (10/5), Selin Kuscuoglu, Jasmin Kuscuoglu, Julia Meißner (3).