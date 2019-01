Leichtathletik Herrmann und Neudeck jubeln

Sindelfingen / Von Uli Bopp

Bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften der Jugend U 18 feierte die LG Filstal am Sonntag wieder einige Top-Platzierungen im Glaspalast von Sindelfingen.

Felix Neudeck verzichtete nach seiner Fußverletzung vom vergangenen Wochenende vorsichtshalber auf Starts in den für ihn höchst aussichtsreichen Disziplinen Hoch- und Weitsprung. Er versuchte es jedoch beim Stabhochsprung, wo ihn mit seiner locker gemeisterten Höhe von 4,10 Meter ebenfalls keiner der Kontrahenten gefährden konnte. Teamkamerad Louis Lindner belegte mit 3,50m Platz sieben. Fast hätte Neudeck einen zweiten Titel hinzufügen können. Über 60 Meter Hürden unterlag er äußerst knapp dem Mössinger David Frank, der in 8,34 Sekunden nur drei Hundertstel vorne war. Im Kugelstoßen belegte Neudeck mit 13,81 Meter den fünften Rang.

Mia Herrmann sprintete über 60 Meter in 7,81 Sekunden ungefährdet zum Landestitel, im Zwischenlauf war sie sogar noch eine Hundertstelsekunde schneller gewesen. Ihre Vereinskameradin Clairline Liebl hatte es mit einem für sie guten Zwischenlaufergebnis von 8,03 Sekunden ebenfalls ins Finale geschafft, wo sie in 8,04 sec. Rang acht belegte. Eine Premiere gab es für Herrmann in ihrem ersten Wettkampf über 200 Meter. Sie gewann mühelos in lockerem Laufstil den dritten von sieben Zeitläufen in 25,92 Sekunden, ihre Zeit wurde dann aber noch von Victoria Domogala (MTG Mannheim) um sieben Hundertstel unterboten. So blieb nur Silber, über das sich die LG-Athletin dennoch herzlich freute. Über 60 Meter Hürden hatte die stark auftrumpfende Mara Mauser richtig Pech, als sie in einem packenden Rennen mit 8,80 Sekunden auf Rang zwei gesetzt wurde, eine Hundertstelsekunde hinter der Ulmerin Marie Jung. Auf dem Siegerpodest in einer Einzeldisziplin landete noch eine weitere Athletin der LG Filstal. Clairline Liebl schwang sich mit dem Stab über 2,90 Meter auf Rang drei. Ebenfalls Bronze holte in 1:46,32 Minuten die 4x200-Meter-Staffel in der Besetzung Clairline Liebl, Lina-Sophie Hommel, Mia Herrmann und Mara Mauser. In den sechs Zeitläufen waren nur die Staffeln von der MTG Mannheim (1:45,72) und dem SSV Ulm (1:45,96) schneller.

Dea Gashi verpasste wie am vergangenen Wochenende mit 12,97 Meter im Kugelstoßen die Dreizehnmetermarke nur knapp und landete auf dem sechsten Platz im Endkampf. Mit zwei achten Plätzen im Hochsprung (1,60m) und im Weitsprung (5,16m) zeigte Mehrkämpferin Lina-Sophie Hommel ebenfalls eine ansprechende Form.