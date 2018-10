Handball Heininger Frauen wieder in der Spur

Heiningen / Hansjörg Ksis

Nach zwei Niederlagen in Folge und von Verletzungssorgen geplagt gingen die Frauen des TSV Heiningen in das schwere Auswärtsspiel beim Drittliga-Absteiger VfL Waiblingen II.

Zwar versuchten Pia Klages und Ronja Weisser alles erdenklich Mögliche, um auflaufen zu können, doch spätestens nach dem Aufwärmen war klar: Einsatz nicht möglich. Wenigstens gab Anna-Laura Vogl vor der Partie grünes Licht.

Heiningen startete verhalten in das Spiel. Es dauerte seine Zeit, bis sich der TSV auf die recht einfach strukturierte Spielweise der Gastgeberinnen eingestellt hatten. Diese versuchten immer wieder, ihren wurfgewaltigen Rückraum in Position zu bringen, um die bekannt starke 6:0-Deckung des TSV zu umgehen. Das war in Hälfte eins auch durchaus von Erfolg gekrönt. Aber der TSV hielt dagegen. Zwar war die Fehlerquote immer noch höher als gewünscht, aber die Mannschaft kämpfte um jeden Ball und hatte mit Anna-Laura Vogl, Lisa Maier und Melanie Scheel wieder Leistungsträgerinnen, die wieder Verantwortung übernahmen. Mit 13:13 ging es in die Pause.

Der TSV konnte sich steigern, in Hälfte zwei war die Abstimmung der Heiningerinnen besser. Waiblingens Rückraum wurde nahezu neutralisiert und das eigene Spiel nahm an Präzision zu. Zehn Minuten vor Spielende ging der TSV mit zwei Toren Vorsprung in Führung (19:21), konnte diese aber nicht ausbauen.

Waiblingen verkürzte und hatte mit dem letzten Angriff die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Aber Caro Buchele im TSV-Tor wusste dies mit einer Glanzparade zu verhindern. TSV-Trainer Gerd Römer: „Diesmal wurden wir für unseren Kampf belohnt und die zweite Hälfte des Spiels lässt uns wieder positiv in die Zukunft blicken.“

Am kommenden Samstag gilt es nun, diesen Schwung mitzunehmen. Dann gastiert um 17.45 Uhr das Top-Team der SG Schoz­ach/Bottwartal, das Tabellenplatz drei einnimmt, in der Heininger Voralbhalle.

TSV Heiningen: Baars, Buchele, Thiemann; Vogl (9/4), Baumeister (1), Walter, Ullmann, Weißer, Mohr, Raab, Kühnrich (1), Philipp, Maier (7), Scheel (5/1).