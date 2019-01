Leichtathletik Heininger Dreikönigslauf vor Teilnehmerrekord

Heiningen / Rolf Bayha

Am morgigen Sonntag geht zum 14. Mal der Heininger Dreikönigslauf auf die Strecke. Der erste Start an der TSV-Halle, Kurzländstraße 5, ist um 13 Uhr.

Bei den Ausdauersportlern haben die Dreikönigsläufe fast denselben Stellenwert wie die Silvesterläufe, Jahr für Jahr gehen mehr Teilnehmer auf die Strecken. Allein in Baden-Württemberg werden sich an sechs Orten Dreikönigsläufer an die Startlinien stellen. 2430 Teilnehmer, 450 mehr als im Vorjahr, haben sich allein beim 34. Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall in die Starterliste eingetragen.

Auch den Organisatoren des TSV Heiningen winkt nach dem letzten Jahr mit 253 Läuferinnen und Läufern wieder ein neuer Teilnehmerrekord. „Wir haben jetzt schon doppelt so viele Voranmelder wie im letzten Jahr“, freut sich Leichtathletik-Abteilungsleiter Jürgen Blessing, der zu Wochenbeginn bereits 106 Einträge bei den drei Rennen, dem Hauptlauf über 10,4 Kilometer, dem Jugendlauf über drei und dem Kinderlauf über 1,5 Kilometer registriert hatte.

Außerdem sind wieder die Nordic-Walker dabei, die einen 5,6 Kilometer langen Parcours mit ihren Stöcken hinter sich bringen müssen. „Wir nehmen Nachmeldungen bis kurz vor den Starts an“, sagt Blessing, der weiß, dass manche Hobbyläufer ihre Teilnahme vom Wetter abhängig machen und sich erst morgens entscheiden.

Wie wichtig für die Heininger der Dreiköniglauf ist, zeigt allein der Einsatz ihres Gemeindeoberhaupts Norbert Aufrecht, der als Schirmherr wieder alle Rennen mit Pistolenschuss starten wird. Um 13 Uhr geht der Nachwuchs auf die Strecke. Der Startschuss für den Hauptlauf und die Nordic Walker fällt um 14 Uhr. Die Langstrecken-Athleten kämpfen auf dem Traditionskurs zwischen Heiningen, Eschenbach und dem Iltishof um gute Platzierungen.

Vor allem die Sportler der Kreisvereine haben den Heininger Dreikönigslauf fest in ihrem Kalender platziert, der bereits zum 14. Mal in die TSV-Halle einlädt. Hier finden die Ausgabe der Startnummern und die abschließende Siegerehrung statt. Bewirtet werden die sportlichen Gäste in bewährter Weise durch die TSV-Tischtennis-Abteilung.

Wieder unter dem Startbanner steht der siebenfache Ottenbacher Silvesterlaufsieger Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen, der sich 2014 und in den letzten drei Jahren schon als Sieger in Heiningen einen Namen gemacht hat und vor Jahresfrist mit einer persönlichen Bestleistung von 34:38 Minuten glänzen konnte.

Vor vier Jahren musste er sich allerdings dem schottischen Weltklasse-Bergläufer Robbie Simpson beugen, der mit 33:34 Minuten einen Fabelrekord markierte. Dieser wird kaum zu unterbieten sein.

Startzeiten: Kinder über 1,5 km um 13 Uhr, Jugend über 3,0 km um 13.30 Uhr, Hauptlauf über 10,4 km und Nordic-Walking über 5,6 km um 14 Uhr. Rolf Bayha

Info Die Streckenpläne sind auf der Homepage des TSV Heiningen einzusehen: https://tsv-heiningen.de/leichtathletik/dreikoenigslauf2019/