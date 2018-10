BW-Oberliga Heiningen überzeugend

Heiningen / ksis

Vor allem in Hälfte eins dominierten die TSV-Handballerinnen nach Belieben. Variabel im Spielaufbau, aggressiv in der Defensive und nicht berechenbar in der Offensive stellte das Team von Gerd Römer die Gäste vor nicht lösbare Probleme. Zwar versuchten sie immer wieder, ihren wurfgewaltigen Rückraum in Position zu bringen und taktisch variabler zu agieren, der TSV fand aber zu jedem Zeitpunkt die richtige Antwort. Die 16:9-Halbzeitführung war daher auch mehr als verdient.

In der zweiten Hälfte beschränkten sich die Heiningerinnen auf das Verwalten ihres Vorsprungs. Dies gelang ihnen und war auch der Tatsache geschuldet, dass am Mittwoch das schwere Spiel bei der HSG Strohgäu (ebenfalls 4:2 Punkte) ansteht. Am Ende stand ein Sieg zu Buche, der den TSV in die Lage versetzt, die nächsten Aufgaben voller Selbsbewusstsein anzugehen. Römer: „In der ersten Hälfte waren wir spielerisch und taktisch am oberen Limit. Unser Ziel ist es, dieses Limit weiter auszubauen.“ Morgen um 17 Uhr tritt der TSV bei der HSG Strohgäu an. ksis

TSV Heiningen: Baars, Buchele; Vogl (5/2), Klages (6), Baumeister (1), Walter, Mohr, Raab, ­Djokic (1), Kühnrich, Philipp (1), Maier (9), Scheel (1).