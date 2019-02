Handball Heiningen muss Kampf annehmen

Heiningen / ksis

Am heutigen Samstag um 17 Uhr gastieren die Handballfrauen des TSV Heiningen bei der stark abstiegsbedrohten HSG Mannheim.

Nach mehrwöchiger Pause gilt es nun für die TSV-Frauen, an die Leistungen aus dem Vorjahr anzuknüpfen. Zwar unterlag man im Spitzenspiel vor Weihnachten gegen Tabellenführer Wolfschlugen recht unglücklich, zeigte dabei aber ein sehr ansprechendes Spiel. Mit der HSG Mannheim trifft man nun auf einen Gegner, der vor der Runde höher eingeschätzt wurde und sich nun mitten im Abstiegskampf befindet.

Das macht die Aufgabe für die Heininger Frauen nicht einfacher. Die Kurpfälzerinnen werden der Mannschaft um Trainer Gerd Römer vor allem kämpferisch alles abverlangen. Hier heißt es, den Kampf anzunehmen und die eigenen Stärken in die Waagschale zu werfen. Dass die TSV-Frauen die Klasse dazu haben, konnten sie in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis stellen. Ein Sieg in Mannheim und der TSV Heiningen würde sich im vorderen Tabellenbereich der BWE-Oberliga etablieren. ksis