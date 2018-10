Heiningen Heiningen lässt zu viele Chancen liegen

Heiningen / SWP

Der FC Heiningen erleidet eine vermeidbare 3:4-Heimniederlage gegen Rutesheim, das damit neuer Tabellenführer ist.

Im Heimspiel gegen den Verbandsliga-Tabellenzweiten SKV Rutesheim kassierte der FC Heiningen eine bittere und vermeidbare 3:4-Niederlage. Gegen die spielstarken Gäste wäre für den FCH ein Unentschieden gerecht gewesen, am Ende musste aber eine knappe, vermeidbare Niederlage weggesteckt werden.

Beide Teams fanden gut ins Spiel und ohne große Abtastphase entwickelte sich von Beginn an eine spannende und hochwertige Partie. Der erste Treffer gelang den Gästen in der 20. Spielminute. Nach einem Eckball war Joshua Trefz sträflich frei und köpfte das Leder zum 0:1 in die Maschen.

Die Reaktion der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später vollendete Kevin Gromer eine Hereingabe von André Kriks per Kopfball zum Ausgleich. Es folgten zwei dicke Chancen durch Mike Tausch und Max Hölzli, doch SKV-Schlussmann Julian Bär war auf dem Posten. Die dritte Möglichkeit führte zur Heininger Führung. Pietro Maglio schnappte sich im Strafraum das Leder und bugsierte es im Getümmel über die Torlinie (31.). Keine zwei Minuten später stieg Mike Tausch nach einer Flanke am höchsten und kam zum Kopfball, den Julian Bär mit einem sensationellen Reflex über die Torauslinie lenken konnte. Nach der folgenden Ecke ging es schnell. Die SKV setzte zu einem ihrer gefürchteten Konter an, den Gianluca Crepaldi im Strafraum zum 2:2-Ausgleich vollendete. Rutesheim wollte mehr und ging noch vor dem Seitenwechsel in Führung. Noah Lulic schob eine Vorlage von Christopher Baake ein.

In Minute 53 forderte der FCH einen Elfmeter, nachdem ein Abschluss von Lennart Zaglauer an die Hand eines Rutesheimer Spielers flog. Die Rutesheimer klärten den Ball im Anschluss direkt vor die Füße von Max Hölzli, der aus großer Entfernung zum 3:3-Ausgleich traf. Beide Teams lieferten über das komplette Spiel eine starke Leistung ab und das Remis wäre für beide Seiten gerecht gewesen, doch in der 79. Minute gingen die Gäste plötzlich erneut in Führung. Der eingewechselte Keven Müller kam im Strafraum an den Ball und beförderte ihn nach schöner Einzelleistung über die Linie. Zuvor hatten die Hausherrn Großchancen durch Lennart Zaglauer, Mike Tausch und Benjamin Kern ausgelassen.

Die letzten fünf Minuten musste die SKV in Unterzahl bestreiten, nachdem Joshua Schneider wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz flog. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Lennart Zaglauer dann die Riesenchance, doch noch das verdiente 4:4 zu erzielen, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz schrammte haarscharf am Kasten vorbei, wodurch der 4:3-Sieg der Rutesheimer besiegelt war, mit dem die SKV die Tabellenführung übernahm. Timo Rees

1. FC Heiningen: Funk, Maglio (78. D‘Onofrio), Hölzli, Gromer (65. Mader), Reichert, Klack (91. Gümüssu), Kern, Tausch, Sanyang (60. Ruther), Kriks, Zaglauer.

