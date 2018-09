Württembergliga Heiningen gewinnt nächsten Krimi

Heiningen / mg

Die Männer des TSV Heiningen erwischten in Unterensingen einen super Start, aus einer offensiven 3:2:1-Deckung heraus erarbeiteten sich die Staren Ballgewinne, die vorne konsequent verwertet wurden. So fiel nach acht Minuten das 6:2 durch Marc Dannenmann, der das Spiel der Gäste hervorragend leitete.

Dann gelang dem SKV im Angriff immer mehr und die Deckung der Staren kam nicht mehr in die Zweikämpfe. So stand es in der 18. Spielminute 11:10 durch Louis Unseld und es entwickelte sich ein wahres Offensivspektakel beider Mannschaften. Über den Zwischenstand 14:14 ging es mit einem 18:16 für Heiningen, erzielt durch Chris Zöller, in die Kabinen.

Nach der Halbzeit stellte Heiningen auf eine 6:0-Abwehr um und versuchte so, mehr Stabilität zu bekommen. Auch Unterensingen spielte in der Deckung deutlich aggressiver und so neutralisierten sich beide Mannschaften. Unterensingen ging beim 20:19 das erste Mal in Führung, Heiningen antwortete durch Tassilo Neudeck mit einem sehenswerten Treffer von Linksaußen. In der Folge kam es zu einer unschönen Szene zwischen dem Unter­ensinger Schlichter und dem Heininger Rummel. Als der Staren-Kreisläufer zum Wechseln an die Bank kam, bekam er einen Kopfstoß vom Rechtsaußen des SKV. Dies blieb unbestraft, da die Unparteiischen diese Szene nicht sahen. Der Cut unterm Auge wurde versorgt. Heiningen ließ sich kurz davon beeindrucken und Lukas Keppeler erhöhte auf 24:22 für seine Farben. Staren-Coach Marcus Graf nahm eine Auszeit und fand wohl die richtigen Worte, die Staren drehten die Partie mit drei Toren in Folge durch Gross, Frey und Zöller, Torhüter Rieker hielt seinen Kasten sauber. Das Spiel ging weiter hin und her und wurde sehr intensiv geführt. Beim 28:26 durch Dannenmann in der 58. Minute war Heiningen dem Sieg sehr nahe, doch Schlichter stellte sofort wieder auf ein Tor Unterschied. Die Staren spielten ihren nächsten Angriff sehr clever aus. Zwar konnte Unterensingens Torhüter parieren, doch den Abpraller sicherte sich mit all seiner Routine Sascha Hartl und netzte zum 29:27 ein. Brändle verkürzte noch auf 28:29, das ging aber im Heininger Jubel unter.

Am Samstag um 20 Uhr kommt der Oberliga-Absteiger TSB Schwäbisch Gmünd zum nächsten Spitzenspiel in die Heininger Voralbhalle. mg

TSV Heiningen: Meissner, Braun, Rieker; Gross (3), C. Zöller (7/2), Hartl (1), de Boer (1), Frey (1), ­Unseld (2), Dannenmann (3), Welz, Rummel (2), Neudeck (3), Kohnle (6).