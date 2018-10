BW-Oberliga Heiningen fehlt die Frische

Steißlingen / ksis

Eine unnötige, aber nachvollziehbare 24:29-Niederlage mussten die Handballfrauen des TSV Heiningen bei Oberliga-Aufsteiger TuS Steißlingen hinnehmen. Drei Spiele innerhalb einer Woche sind für alle Mannschaften eine Herausforderung. Diese haben die TSV-Frauen trotz der Niederlage bestanden.

Nach Siegen gegen Mannheim und Strohgäu wäre auch beim Aufsteiger vom Bodensee mehr möglich gewesen. Aber Heiningen fehlte es in dieser Partie in den entscheidenden Situationen vor allem an mentaler Frische. Gegen einen hochmotivierten Gastgeber, dem man eigentlich technisch und spielerisch überlegen ist, hatte der TSV eine zu hohe Fehlerquote, die in der BWOL gnadenlos bestraft wird. Dabei kämpfte sich die Mannschaft immer wieder in die Partie zurück, holte deutliche Rückstände auf und lag drei Minuten vor Spielende mit zwei Toren hinten. Zu mehr reichte es trotz vollem Risiko nicht. Trainer Gerd Römer: „Diese Niederlage wirft uns nicht um. Schon nächsten Samstag können wir Wiedergutmachung betreiben.“ Dann gastiert um 17.45 Uhr die SG Heidelsheim/Helmsheim in der Voralbhalle. ksis

TSV Heiningen: Baars, Buchele; Vogl (2), Klages (5), Baumeister (1), Walter (1), Weißer, Mohr, Raab (3), Djokic, Kühnrich (3), Philipp (1), Maier (6), Scheel (2).