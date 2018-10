Württembergliga Heiningen dreht wieder ein Spiel

Heiningen / mg

Im TSV Deizisau empfingen die Heininger Handballer den zweiten Oberliga-Absteiger innerhalb von vier Tagen. Auch dieser kam mit breiter Brust und 6:2 Punkten sowie dem besten Angriff der Liga. Die Staren begannen mit einer 6:0-Abwehr, um die schnellen Spieler der Gäste besser zu doppeln, dies gelang aber kaum. Auch die Auszeit von Trainer Marcus Graf beim Stand von 6:10 änderte am Spielgeschehen zunächst nichts. So ging es mit 13:16 in die Halbzeit.

Auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten Deizisau, das auf 20:15 erhöhte. Doch angetrieben vom immer stärker werdenden Marc Dannemann kamen die Staren ins Rollen. Beim 19:21 sah sich der Gästetrainer zu einer Auszeit genötigt, diese verpuffte jedoch völlig. Felix Frey und Felix Kohnle wurden nun in der Deckung zur unüberwindbaren Festung und zogen so den Rest der Mannschaft mit. Beim 21:21 war der erste Ausgleich seit langem geschafft und die Voralbhalle kochte. Kohnle erhöhte mit einem Doppelschlag zum 25:22 für die Staren, die sich jetzt nicht mehr aus dem Konzept bringen ließen. Auch eine offene Manndeckung änderte nichts daran, dass Robin Zöller in der 58. Minute auf 31:26 erhöhte. Den Gästen gelang noch ein Treffer.

Marcus Graf war sichtlich erleichtert nach dem Spiel: „Wir haben innerhalb von vier Tagen zweimal einen Fünf-Tore-Rückstand gedreht, das ist auch eine Qualität meiner Mannschaft. Man darf auch nicht vergessen, dass Deizisau in der ersten Halbzeit fehlerfrei gespielt hat.“ mg

TSV Heiningen: Meissner, Rieker; Gross, C. Zöller (8/5), R. Zöller (3), Hartl (2), de Boer (2), Frey (2), Unseld , Dannenmann (6), Rummel (2), Neudeck, Djokic (2), Kohnle (4).