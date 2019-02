Handball Heiningen doppelt gebeutelt

Heiningen / ksis

Die Handballerinnen des TSV Heiningen mussten ihre erste Niederlage im neuen Jahr hinnehmen. Völlig verdient unterlagen sie bei der SG Heidelsheim/Helmsheim mit 14:19 und nehmen jetzt in der Oberliga den fünften Tabellenplatz ein.

Nachdem man sich zu Wochenbeginn noch recht zuversichtlich gab, häuften sich die Probleme. Von einem konzentrierten Trainingsbetrieb war seit Mittwoch nicht mehr die Rede, als sich die Hälfte der Mannschaft krank meldete. Daran änderte sich auch nicht viel, so dass man mit einer kränkelnden Mannschaft die Reise antreten musste. Dass der Mannschaftsbus auf der Hinfahrt in einen Unfall verwickelt wurde, war der Spielvorbereitung zudem nicht förderlich.

Im Spiel selbst merkte man dem Team diese Handicaps auch deutlich an. Hauptsächlich im Angriffsspiel agierte man zu kraftlos und unkonzentriert. Ganze 14 erzielte Tore sprechen eine deutliche Sprache. Denn 19 Gegentore hindern eine voll leistungsfähige TSV-Mannschaft normalerweise nicht am Sieg. So aber hatten die Gastgeber leichtes Spiel, mit einer sehr überschaubaren Leistung die Begegnung für sich zu entscheiden. ksis

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Vogl (1/1), Klages, Walter, Weißer (4), Mohr, Raab (1), Djokic (1), Kühnrich, Philipp (2), Maier, Scheel (5).