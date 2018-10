Württembergliga Heiningen beherrscht Derby

Donzdorf / Markus Munz

Eine einseitige Angelegenheit war das Württemberg­liga-Derby zwischen der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf und dem TSV Heininingen. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen, führten schon zur Halbzeit mit 20:11 und feierten am Ende einen ungefährdeten 36:28-Auswärtssieg.

Nach sechs Minuten zog der TSV Heiningen durch ein Gegenstoßtor von Robin Zöller und zwei Treffer des überragenden Felix Kohnle von 4:4 auf 7:4 davon und baute diesen Vorsprung vor 600 Zuschauern bis zum Seitenwechsel kontinuierlich aus. „Die erste Halbzeit von uns war überragend, wir haben wenig Fehler gemacht und standen in der Abwehr bombastisch zusammen mit einer guten Torhüterleistung“, erklärte der zehnfache Torschütze Kohnle, „deshalb war der Sieg auch in der Höhe verdient.“ Der TSV Heiningen zog mit seiner 3-2-1-Abwehr der HSG frühzeitig den Zahn. „Wir hatten eine hervorragende Deckungsarbeit, konnten mit unserer Formation dem Gegner im Rückraum den Schwung nehmen und sind dadurch vorne in einen Handball-Rausch gekommen“, konstatierte ein rundum zufriedener TSV-Trainer Marcus Graf. Dem Heininger Angriffsspiel hatte Wi/Wi/Do an diesem Abend nichts entgegenzusetzen. „Wir haben die Wechsel nicht unterbrechen können und wollten die Sperren weiter vorne setzen, aber auch das hat nicht geklappt“, erklärte Trainer Andreas Rascher, der die zweite Packung innerhalb der englischen Woche zu verdauen hatte: „Die Niederlagen sind sicherlich zu hoch, aber Schwäbisch Gmünd und Heiningen sind beides Mannschaften, gegen die wir nicht unbedingt gewinnen müssen. Wir müssen den Kopf oben halten und brennen darauf, es besser zu machen.“

Die Gastgeber konnten immerhin die zweite Halbzeit knapp für sich entscheiden, weil Heiningen früh einen Gang zurückschaltete und seinen Stammspielern eine Verschnaufpause gönnte. „Man hat gemerkt, dass beiden Seiten am Ende der englischen Woche etwas die Puste ausgegangen ist“, meinte Felix Kohnle. „Es war heute nicht so einfach, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Wir haben viel Energie in die Deckungsarbeit gesteckt“, betonte Graf. Die HSG durfte ihren Frust beim anschließenden Oktoberfest in Winzingen bekämpfen. „Wir hatten eigentlich vor, das Fest schon hier beginnen zu lassen, aber daraus wurde leider nichts“, erklärte Fabian Schneider, „wir haben heute überhaupt keinen Zugriff bekommen und vorne hat nichts von dem geklappt, was wir besprochen hatten.“

HSG Wi/Wi/Do: Bürgermeister, Krieg; Corces (1), Baur (1), Ambrosch, Hommel (1), Müller (1), Pfeilmeier (4), Heilig (4), Schmid (8/3), Schneider (7), Thrun (1).

TSV Heiningen: Rieker, Braun; Gross (2), C. Zöller (7/4), R. Zöller (4), Hartl (1), De Boer (5), Frey, Unseld (1), Dannenmann (2), Rummel (3), Neudeck, Djokic (1), Kohnle (10).