Handball Heimspiel für den Reichenbach

Reichenbach / td

Nach dem Auftakt der Derbywochen gegen die SG Hegensberg/ Liebersbronn ist heute der Sechste TSV Köngen um 20 Uhr zu Gast bei Württembergliga-Primus TV Reichenbach. Es folgen die Derbys gegen Deizisau/Denkendorf, Nellingen II und Zizishausen.

Köngens Stärke bekam der TV Reichenbach im Hinspiel zu spüren, wobei der TSV lang in Führung lag und die Gäste die Partie erst im zweiten Durchgang drehen konnten. Dabei bleibt auch in dieser Saison Miriam Panne auf der Mitte Dreh- und Angelpunkt des Köngener Angriffsspiel, allein gegen die HSG Deizisau/Denkendorf war sie letzte Woche zehn Mal erfolgreich. Es gilt, heute von Anfang an konzentriert aufzutreten und einen Rückstand im ersten Durchgang zu vermeiden. Dabei kann das Trainertrio Uwe Pätzold, Tobias Lenz und Timo Häussermann auf einen voll besetzen und hochmotivierten Kader zurückgreifen. td