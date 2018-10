Tischtennis Heimsieg zum Saison-Auftakt

Donzdorf / Christian Geiger

Zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Verbandsliga stand für die TG Donzdorf ein Heimspiel gegen die TSG 1845 Heilbronn auf dem Programm. Nach fast dreieinhalb Stunden stand der 9:5-Sieg fest.

Personell hat sich bei den Donzdorfern lediglich auf einer Position etwas verändert. Neu im Team ist Sebastian Mann, er ist vom TTC Börde Magdeburg nach Donzdorf gewechselt. Er wird zu Beginn der Vorrunde den verletzten Andreas Danzer im vorderen Paarkreuz ersetzen. Folglich hat sich auch an den Doppelpaarungen wenig geändert, was sich in den Eingangsdoppeln positiv bemerkbar machte. Das Doppel Sitak/Schrag konnte souverän 3:0 gewinnen. Auch Schröter/Binder waren nach anfänglichen Schwierigkeiten erfolgreich. Das neuformierte Doppel Mann/Theiß hingegen musste sich den Gegnern 1:3 geschlagen geben.

Im ersten Einzel der Saison hatte Andriy Sitak gegen Rau unerwartete Probleme, blieb letztendlich mit 3:1 siegreich. Anschließend mussten sich sowohl Sebastian Mann (1:3) als auch Stefan Schröter (2:3) geschlagen geben. Daraufhin konnte Jochen Schrag sein Spiel souverän für sich entscheiden. Rainer Theiß hatte schon mehr Probleme, gewann sein Spiel jedoch ebenfalls mit gut platzierten Abwehrbällen. Tobias Binder musste sich mit 1:3 geschlagen geben.

Mit einer 5:4-Führung im ­Rücken ging es im vorderen Paarkreuz in den zweiten Einzeldurchgang. Hier traf zunächst Sitak auf den Spitzenspieler der Gäste, Michal Pavolka. Es entwickelte sich ein spannendes und hochklassiges Match. Im Entscheidungssatz konnte Pavolka schnell mit 10:2 in Führung gehen. Doch Sitak gab sich nicht geschlagen und holte Punkt für Punkt auf. Auch ein Time Out des Gegners blieb ohne Wirkung. Schlussendlich entschied Sitak nach zehn Punkten in Folge das Spiel noch für sich. Am Nebentisch konnte Neuzugang Mann seinen ersten Punkt für Donzdorf erspielen. Er siegte mit 3:1. Nach Schröters erneuter Niederlage im Entscheidungssatz konnten Jochen Schrag und Rainer Theiß ihr Einzel jeweils mit 3:1 für sich entscheiden. Somit war der 9:5-Gesamtsieg perfekt.

An diesem Wochenende steht ein Doppelspieltag für die TG Donzdorf auf dem Programm. Am Samstagabend um 19 Uhr trifft man in Hegnach auf den dort ansässigen TTC. Gleich einen Tag später, am Sonntag, steht um 15 Uhr in der TG-Turnhalle an der Poststraße das Heimspiel gegen den TTC Mühringen an. Hier kommt es dann, wie am letzten Spieltag der ­vergangenen Saison, zum Duell der beiden besten Spieler der Liga: Andriy Sitak und Markus Teichert. Christian Geiger