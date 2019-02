Fußball-Oberliga Heimreise mit leichtem Gepäck

Neckarsulm / Von Angelika Doster

Die Rot-Schwarzen traten Heimreise mit leichtem Gepäck an. Einen Punkt immerhin haben sie mitgenommen und bleiben damit seit mittlerweile zwölf Spielen ungeschlagen. Verzichten musste der Sportverein auf zwei Krank,n Kapitän Oliver Stierle und Torhüter Kevin Rombach.

Im ersten Durchgang war das Spiel auf Kunstrasen eher hektisch und kämpferisch geprägt. Nach fünf Minuten bediente Domenic Brück Maximilian Ziesche, dessen Kopfball am Außennetz landete. Beide Mannschaften offenbarten Probleme im Spielaufbau, standen jedoch gut in der Abwehr. Ein individueller Fehler setzte SV-Keeper Marcel Schleicher unter Druck, den daraus resultierenden Fehlpass nahm Ouadie Barini dankend an und traf zum 1:0 (15.). Göppingen erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 23. Minute passte Pavlos Osipidis auf Michael Wende, der aus neun Metern zum 1:1 einköpfte. Nur 60 Sekunden später parierte Schleicher einen Schuss von Serhat Ayvaz. Neckarsulm war aggressiver und erspielte sich einige gute Szenen, aber die Göppinger Abwehr hielt dicht. Kurz vor der Pause hatten die Gäste zwei gute Chancen. Kevin Dicklhuber vergab nach einem Konter knapp, kurz darauf schoss Ziesche am Tor vorbei.

Nach der Halbzeit präsentierte sich der Sportverein im Spielaufbau verbessert und spielte sich mehrere Hochkaräter heraus. Den ersten hatte in der 50. Minute der laufstarke Wende, sein Heber über Keeper Susser verfehlte knapp das Ziel. Auf der Gegenseite streifte ein Schuss von Steven Neupert über das Tor, kurz danach entschärfte Schleicher einen Freistoß. In der 65. Minute verfehlte Wende bei einer Großchance das Tor knapp. Die letzte Möglichkeit hatte Dicklhuber, dessen Schuss aus 16 Metern aber ebenfalls nicht das Ziel fand.

Neckarsulmer SU: Susser – Klotz (54. R. Neupert), Barini, Gebert, Müller (66. Seybold), Gotovac (72. Bellanave), Romano (78. Islamaj), Schmelzle, Ayvaz, S. Neupert, Schneckenberger

SV Göppingen: Schleicher – Clauß, Cerimi (70. Kotiukov), Wende (83. Renner), Loser, Dicklhuber, Leonhardt (86. Mägerle), Ziesche (70. Coppola), Brück, Osipidis, Schwarz.

Tore: 1:0 Barini (15.), 1:1 Wende (23.). SR: Lukas Heim (Waghäusel). Zuschauer: 250.