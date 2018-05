American Football Heimpremiere für Crusaders

Albershausen / Harald Betz

Der Nervenkitzel war enorm, als die Albershausen Crusaders in der vergangenen Saison als Aufsteiger den Klassenerhalt in der GFL 2 in buchstäblich letzter Sekunde unter Dach und Fach brachten. Diesmal wünschen sich die Verantwortlichen, allen voran der neue Cheftrainer Marc Herbst, einen etwas entspannteren Rundenverlauf. „Das Saisonziel lautet Klassenerhalt, aber bitte früher als im Vorjahr, alles weitere ist Bonus“, ordnet der 40-jährige Inhaber der A-Lizenz die Verhältnisse ein.

Vor dem morgigen Heimauftakt in der Zweiten Bundesliga gegen Montabaur (15 Uhr, Waldstadion) mussten die Crusaders allerdings bereits drei Niederlagen auf fremdem Platz einstecken. Auf das 26:39 in Wiesbaden folgte die 16:42-Pleite in Nürnberg und zuletzt ein 28:55 gewertetes Spiel bei den Ravensburgern, nachdem ein heftiges Gewitter den Abbruch der Partie erzwungen hatte. „0:6 Punkte sind nicht berauschend, aber nach zu vielen eigenen Fehlern im ersten Spiel, das wir hätten gewinnen können, war zwei Mal der Gegner klar dominant. Schließlich wollen diese beiden Teams Meister werden“, bleibt Marco Herbst ruhig. Der Familienvater aus Fellbach, selbst viele Jahre aktiv, bis er die Trainerlaufbahn einschlug, weiß aber: „Am Sonntag gegen Montabaur muss jeder von uns seinen Job machen, sonst reißen Lücken in der Verteidigung oder auch im Angriff auf.“ Zwei Zähler sind Pflicht für den Klub, der aus Herbsts Sicht vor allem organisatorisch unter Abteilungsleiter Bastian Braulik der beste Verein ist, „bei dem ich je war“. Der Coach weiter: „Bei den Crusaders leben alle ihren Sport, Ziel ist es, jedes Jahr besser zu werden, das imponiert mir.“ Herbst stieg in seinem dritten Jahr in Albershausen zum Headcoach auf, Vorgänger Jemil Hamiko wechselte auf den Stuhl des Sportlichen Leiters.

Das rund 45-köpfige Team hatte gut zehn Abgänge zu verkraften, darunter auch Leistungsträger wie Andreas Teichmann und Thomas Schwarz, dafür kamen neue Gesichter etwa aus Kuchen und der Jugend des Erstligisten Stuttgart. Entscheidende Figuren im Spiel der Crusaders sind die vier verpflichteten US-Boys, darunter die Quarterbacks Joey Sanchez und Dalton Demos. „Ein guter Quarterback hilft dem gesamten Angriff. Sanchez und Demos sind flexible Kräfte, die schon an der Highschool verschiedene Positionen gespielt haben“, weiß Herbst. Bereits zum zweiten Mal bei den Crusaders angeheuert hat Linebacker Giano White, das Quartett komplett macht Defensivmann Addison Elliott. Zunächst gegen Montabaur, dann in Straubing und am 10. Juni gegen Gießen haben die Crusaders nun gegen „machbare“ Gegner die Chance auf ein ausgeglichenes Punktekonto. Vorausgesetzt, jeder macht seinen Job.