Säbelfechten Heathcock scheitert im Viertelfinale

Eislingen / dfb

Am ersten Tag der Wettkämpfe bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires belegte Säbelfechter Antonio Heathcock (TSG Eislingen/Bild) den siebten Platz.

Die Vorrunde absolvierte Antonio Heathcock mit einer souveränen Vorstellung. In der Runde mit acht Teilnehmern erzielte er fünf Siege und zwei knappe Niederlagen (4:5). Auch in Gefechten, bei denen er zunächst in Rückstand geriet, konnte er sich wieder rankämpfen und die Gefechte für sich entscheiden.

Der erste K.o.-Gegner war Ali Albahrani aus Saudi-Arabien. Nach anfänglichen Schwierigkeiten war er aber ein dankbarer Gegner, um sich für die Runde der letzten Acht zu qualifizieren. Im Viertelfinale traf Heathcock erneut auf den Ungarn Rabb, gegen den er in der Vorrunde verloren hatte. Aber auf der Distanz von 15 Treffern kann einiges passieren. Nachdem der Eislinger mit einem Rückstand in die Pause ging, glich er danach aus und konnte mit dem Ungarn mithalten. Rabb behielt am Ende aber die Oberhand und gewann 15:11. Der Ungar gewann am Ende im Finale gegen den Koreaner Hyun.

„Antonio hat sich heute nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat sich immer wieder umgestellt, um die entscheidenden Treffer zu machen. Deswegen ist die Niederlage auch so schmerzhaft, weil er noch rankommen konnte“, fasst Teildelegationsleiterin Stella Kluge zusammen. dfb

Platzierungen: 1. Krisztian Rabb (Ungarn), 2. Jun Hyun (Korea), 3. Mazen Elaraby (Ägypten), 4. Robert Vidovszky (USA), 5. Samuel Jarry (Frankreich), 6. Alonso Santamaria (Spanien), 7. Antonio Heathcock, 8. Hibiki Kato (Japan).