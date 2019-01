Säbelfechten Heathcock holt Silber

Eislingen / ak

In Mödling (Österreich) fand das letzte Qualifikationsturnier für die Europa- und Weltmeisterschaften der Säbel-Kadetten statt. Beim U 17-Wettbewerb konnte Colin Heathcock (TSG Eislingen) überzeugen. Ohne Niederlage qualifizierte sich der erst 13-Jährige für die 128er K.o.-Runde, wo er Mikita Padabed aus Weißrussland mit 15:7 besiegte. Nach weiteren Siegen rückte Heathcock in die Runde der letzten Acht. Um sich einen Platz auf dem Treppchen zu erkämpfen, musste er an Julian Kuhling aus Österreich vorbei. Diesen besiegte er mit 15:8. Auch sein nächster Gegner Trenton Schmitt (USA) hatte keine Chance und wurde mit 15:12 besiegt. Erst im letzten Gefecht verlor der Eislinger mit 7:15 gegen den drei Jahre älteren Fechter Giorgio Marciano (Italien).

Bei den Mädchen war Clara Mäschke beste Eislingerin. Sie erreichte das 64er K.o., in dem sie Stella Berman (USA) 9:15 unterlag. Damit wurde sie 48. ak