Fußball Hattrick von Sabrina Mulke

Jebenhausen / nr

Jebenhausens Fußballfrauen erspielten sich mit dem 5:0-Sieg gegen den TSV Wendlingen drei Punkte und stehen wieder an der Spitze der Landesliga.

Zu Beginn sah es alles andere als nach einem klaren Sieg aus. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Jebenhausen hätte nach einem gut vorgetragenen Angriff in Führung gehen können, Mona Vogel scheiterte aber an der Wendlinger Torhüterin. So dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe Erja Bredow die schmeichelhafte Führung erzielte. Nach der Pause dominierte Jebenhausen und erzielte gleich nach dem Anpfiff das 2:0 durch Sabrina Mulke. Danach hatte man mehrere Chancen, die Führung auszubauen. Das gelang dann auch, zwei schön vorgetragene Angriffe wurden durch Sabrina Mulke vollendet. Wendlingen wurde zum Ende der Partie dann noch klassisch ausgekontert, Mona Vogel erzielte den 5:0-Endstand. nr