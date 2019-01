Leichtathletik Hannes Bitterling als Dritter im Ziel

Kreis Göppingen / vm

Schnee- und Regenfälle sorgten für erschwerte Bedingungen beim Crosslauf in Birkenhard, dem dritten Lauf der 42. Oberschwäbischen Crosslaufserie. Ein überragendes Rennen über die 6,6 Kilometer, bei denen insgesamt vier Laufrunden zu absolvieren waren, machte Hannes Bitterling vom Triathlon Team Göppingen, der sich in sagenhaften 21:37 Minuten nur knapp hinter den Top-Läufern des SSV Ulm, Aimen Haboubi (21:11) und Korbinian Völkl (21:30), an der dritten Position platzierte und einige sehr gute Athleten aus den Laufhochburgen des Landes hinter sich lassen konnte. In der Hauptklasse der Männer erreichte er Platz zwei. Tobias Huber, ebenfalls Tri Team Göppingen, wurde in 22:39 Achter und Vierter der Männer-Hauptklasse.

Vom Start weg liefen die Göppinger Triathleten aus der Trainingsgruppe von Karlheinz Datismann mit der Spitzengruppe mit. In der Schlussrunde mobilisierte Bitterling nochmals alle Kräfte und lief auf Platz drei vor, den er bis ins Ziel halten konnte. Jürgen Keller von der LG Filstal finishte als 27. im Männerfeld und holte sich mit klarem Vorsprung den Klassensieg in der M60. Benjamin Nagel (Tri Team) wurde 44. (5. M30) in 26:35 Minuten. Gemeinsam kletterten die Triathleten aus Göppingen schließlich auf den dritten Mannschaftsrang. vm