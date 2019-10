Nach dem Sieg beim TV Gerhausen erwartete der TVA mit den Staren ein ganz anderes Kaliber in der Michelberghalle. Der Altenstädter Trainer Andreas Frey sah sich so schon in der 5. Minute zu einer Auszeit genötigt. Die Ansprache zeigte Wirkung und die Altenstädter agierten konsequenter im Angriff. Angeführt von ihrem starken Leader Oliver Köppel gelang in der 14 Minute der Ausgleich zum 7:7.

Die Gäste sind im Rückraum überlegen

Jetzt zog Heiningens Trainer Mike Wolz die Reißleine und nahm eine Auszeit. Auch die verfehlte ihrer Wirkung nicht. Angeführt vom starken Kohnle spielten die Gäste ihre Überlegenheit im Rückraum aus und warf bis zur 22. Minute vier Tore in Folge, ehe Jörn Bausch nach einem tollen Pass des zwischenzeitlich im Tor stehenden Martin Heer auf 8:11 verkürzte.

Altenstädter zollen dem Tempo Tribut

Gegen Ende der Partie machte sich der ausgeglichen gut besetzte Kader der Gäste dann aber bemerkbar und die Altenstädter mussten dem hohen Tempo Tribut zollen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 5. Oktober, in der GEISLINGER ZEITUNG