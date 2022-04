Es war der letzte Strohhalm, die Partie der Altenstädter Verbandsliga-Handballer, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Doch in Köngen, beim direkten Rivalen im Abstiegskampf, unterlag der Tabellen-Vorletzte TVA am Ende deutlich mit 28:36. Was bedeutet, dass Altenstadt nicht mehr weg...