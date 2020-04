Der Spielraum wird immer kleiner. Frühestens am 16. Mai könnte die Handball-Bundesliga (HBL) nach einem aktuellen Präsidiums-Beschluss den Spielbetrieb wieder aufnehmen, am 30. Juni muss Schluss sein. „Diese Entscheidung haben wir einstimmig beschlossen. Die Runde zu Ende zu spielen, wäre wünschenswert, aber vieles spricht auch für einen Abbruch“, fasst Gerd Hofele, Geschäftsführer der Frisch-Auf- Handballer und Vizepräsident Finanzen der HBL, die jüngste Schaltkonferenz des HBL-Präsidiums zusammen. Es werde nun die für 20. April angekündigte nächste Verlautbarung der Politik abgewartet, „dann müssen wir kurzfristig endgültig entscheiden“, so Hofele, „auch wegen des Trainingsbetriebs“.

Szenario Abbruch auch andenken

Nach wie vor wäre allen Beteiligten die sportliche Lösung willkommen, aber laut Hofele muss das Präsidium auch das „Szenario Abbruch“ vorbereiten, denn in diesem Moment sind viele Entscheidungen zu treffen, etwa, was die Endplatzierung bei einer unterschiedlichen Zahl von ausgetragenen Spielen angeht und dies sich auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb auswirken könnte. Beim angedachten Verzicht auf Absteiger würde zudem durch die Aufsteiger die Zahl der Erstligisten wachsen, was sich in der Anzahl der Spieltage niederschlägt. Deshalb ist der vom Deutschen Handballbund erklärte Verzicht auf den Pokalwettbewerb in der Saison 2020/21 aus Hofeles Sicht „unumgänglich“.

Mit Blick auf die aktuelle Situation schätzt der Frisch-Auf-Manager die Idee von Geisterspielen als „nicht die beste Alternative“ ein: „Wir machen uns natürlich auch darüber Gedanken, aber es ist nicht wahrscheinlich.“ Bei den Fußballern seien über die TV-Gelder „750 Millionen Euro im Feuer“, im Handball sehe dies aber komplett anders aus. Hier haben die Zuschauereinnahmen vor Ort einen hohen Anteil am Budget. „Sollen wir dann dennoch die großen Arenen anmieten oder in kleinen Hallen auflaufen? Ist das attraktiv?“, fragt sich nicht nur Hofele. Dass zudem nun öffentlich wurde, dass die EWS-Arena als Behelfsklinik ein Thema ist, macht alles nicht einfacher. Hofele, auch Geschäftsführer der Halle: „Zunächst sind wir in Göppingen mit einer guten Bettenkapazität ausgestattet. Die Nutzung der Arena wäre aus meiner Sicht der schlimmste Fall, davon sind wir aktuell sehr weit entfernt.“

Bis auf weiteres wird die Arena somit ungenutzt bleiben, denn Sportler haben sich auf dem Parkett nun schon seit rund drei Wochen nicht mehr bewegt. Jetzt sollen von politischer Seite auch in Baden-Württemberg Profis und Leistungssportler unter strengsten Auflagen wieder ins Training einsteigen dürfen, nachdem andere Bundesländer bereits vorgeprescht sind und vor allem die Fußball-Erstligisten erste Einheiten absolviert haben. „Wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht für unsere Spieler und werden nun erst einmal abwarten, wie diese Richtlinien des Sozialministeriums aussehen“, kommentiert Gerd Hofele die Veröffentlichung aus Stuttgart.

Ministerium will Vorgaben liefern

Das Ministerium will im Laufe der Woche festlegen, wie Übungseinheiten unter Beachtung strengster Abstands- und Hygiene-Auflagen in Kleingruppen aussehen könnte. „Aus meiner Sicht ist das im Handball noch viel schwieriger als im Fußball, für uns kommt das vorerst nicht in Frage“, beurteilt Christian Schöne als Sportlicher Leiter der Göppinger diesen Vorstoß der Deutschen Fußball-Liga mit Blick auf mögliche Geisterspiele, „es ist aber auch die Frage, wie der Fußball das verkauft?“ Schließlich gilt nicht zuletzt für den gesamten Amateur- und Freizeitsport, sich an alle Verordnungen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu halten.

Gerd Hofele ist sich mit Schöne einig. „Diese Woche macht es keinen Sinn, einzusteigen, wenn, dann nach Ostern und nach Beurteilung der dann vorherrschenden Situation. Wenn wir die Liga am 16. Mai starten sollten, müsste das Training zumindest zwei, drei Wochen vorher aufgenommen werden“, so der Geschäftsführer, der mittlerweile den Online-Antrag für die „Soforthilfe für mittelständische Unternehmen“ ausgefüllt und bei einer Bank eingereicht hat. „Unsere Management und Marketing GmbH fällt in die Zielgruppe mit elf bis 50 Mitarbeitern, unsere regionalwirtschaftliche Bedeutung ist über eine Studie belegt und damit ist es normal, dass auch wir staatliche Instrumente nutzen“, erklärte Hofele gestern mit Blick auf die derzeitige „existenziell große Herausforderung“ für den elfmaligen Deutschen Meister und sechsfachen Europapokalsieger. Nicht allein deshalb wünscht sich Hofele „wie jeder im September einen normalen Start in die nächste Runde“.