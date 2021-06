Bereits in der Schlussphase der Partie kehrte das Lächeln in die Gesichter der Frisch-Auf-Handballer zurück, nach dem Abpfiff der 60 Bundesliga-Minuten in der Göppinger EWS-Arena gab es nach langen Wochen ohne Erfolgserlebnis wieder ein Freudentänzchen, das allerdings wegen der Knieverletzung vo...