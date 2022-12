Auf den Straßen droht an diesem Wochenende Rutschgefahr auf winterlichem Untergrund, aber auch die Handballer von Frisch Auf Göppigen könnten am Sonntag ab 16.05 Uhr in der Mannheimer Arena ins Schlingern geraten, wenn sie als Tabellen-16. (8:22 Punkte) beim Bundesliga-Dritten (23:7 Zähler) ihr ...