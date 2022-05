Da sich Spitzenreiter Waiblingen keine Blöße mehr gab, gehen die Göppinger Frisch-Auf-Frauen in die Relegation gegen den BSV Sachsen Zwickau. Die Spiele um den Aufstieg in die Bundesliga finden am Mittwoch, 1. Juni, in der Sporthalle Neuplanitz und am Samstag, 4. Juni, in der EWS-Arena statt.

