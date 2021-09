Daniel Rebmann hat in diesen Tagen gut lachen: Nach seinen spektakulären Paraden beim Göppinger 28:27-Sieg in Hamburg adelte ihn Torwartkollege Johannes Bitter, Weltmeister in Diensten des Aufsteigers, mit der Aussage, dass Rebmann das Torhüterduell gewonnen habe. Abseits des Spielfelds freut sic...