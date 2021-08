Erneut dominiert das Blau des Hauptsponsors auf der Vorder- und der Rückseite, die kurzen Ärmel sind wie die Hose weiß gehalten, grüne Applikationen dazu stellen die Verbindung zum Traditionsverein her – das fünf Wochen vor dem Bundesliga-Start präsentierte Heimtrikot der Handballprofis von Frisch Auf Göppingen unterscheidet sich nur wenig vom Vorgängermodell. In diesem hatte sich die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer in der Vo...