Für Handball-Landesligist TV Treffelhausen steht am Sonntag um 17 Uhr in der Lenninger Sporthalle das letzte Spiel des Jahres an. Gastgeber und Gegner ist die HSG Owen-Lenningen, ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. Für Treffelhausen steht somit vor der Winterpause nach zuletzt vier sieglosen...