Handball-Landesligist TV Treffelhausen empfängt am Samstag um 20 Uhr den aktuellen Tabellenführer SV Remshalden zum Duell in der Böhmenkircher Albsporthalle. Die Gäste reisen mit sieben Siegen und noch ohne Punktverlust an, somit wird vom TVT alles abverlangt werden, um zu punkten.

