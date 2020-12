In der Nacht zuvor gab es Nachwuchs bei der Frisch- Auf-Familie, Nemanja Zelenovic wurde zum zweiten Mal Vater, am Abend aber musste der am Spieltag mit dem Pkw in die niedersächsische Metropole gebrachte Linkshänder mit seinem Team eine 25:31 (12:14)-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf akzep...