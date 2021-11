Das Handball-Schiedsrichter- Duo Katharina Heinz-Hebisch, die für den TSV Süßen pfeift, und Sonja Lenhardt (HC Wernau) ist vor der neuen Saison vom Elite- Anschlusskader des Deutschen Handballbundes (DHB) in den Bundesligakader gerutscht. Was erst wie eine Degradierung aussieht, hat in Wirklichke...