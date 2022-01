Das Derby in der Handball-Oberliga zwischen dem TSV Heiningen und dem TSB Schwäbisch Gmünd hatte es in sich, am Ende waren die Gmünder einen Tick cleverer und konnten sich mit dem 27:26-Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Auf Heininger Seite gilt es, Mund abwischen und am kommenden Woc...