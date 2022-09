Mit einem Auswärtsspiel bei den Kurpfalz-Bären in Ketsch starten die Frisch-Auf-Handballerinnen an diesem Samstag (19 Uhr, sportdeutschland.tv) in ihre zweite Spielzeit in der 2. Bundesliga.

„Wir wollen mit einem Sieg einen besseren Auftakt hinlegen als das in der vergangenen Saison der Fall war...