In ihrem dritten Zweitligaspiel haben es die Frisch-Auf-Frauen erneut mit einem Aufsteiger zu tun: An diesem Samstag um 19 Uhr empfangen die vor einer Woche beim MTV Heide siegreichen Schützlinge von Trainer Nico Kiener in der Göppinger EWS-Arena den ESV 1927 Regensburg, dem nach 17 Jahren die Rü...