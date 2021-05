Jetzt hat es die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen auch in der eigenen Halle erwischt: An diesem Sonntag setzte es für die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer gegen den Tabellenzehnten SC DHfK Leipzig eine 30:33 (14:16)-Heimniederlage. Es war die erste Pleite in der EWS-Arena i...