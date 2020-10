Monatelang haben TVA-Trainer Andreas Frey und seine Handballer auf den Saisonstart hingefiebert. Am Sonntag um 17.30 Uhr sollte der TSV Denkendorf in die Michelberghalle kommen, direkt aus dem Corona-Hotspotkreis Esslingen. Wegen der Corona-Gefahr hat der TV Altenstadt die Partie dann am Freitag k...