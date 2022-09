Die Handballer der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mussten zum Start der Verbandsligasaison gleich einen Rückschlag hinnehmen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie gegen den TV Steinheim fehlte es in den entscheidenden Situationen an der letzten Konsequenz, um Zählbares zu erga...