Handball Handball für Zweitklässler beim TVA

Geislingen / gr

Den Auftakt macht die Einsteinschule am kommenden Freitag in der TVA Halle. Eine Woche später ist die Lindenschule in der Michelberghalle an der Reihe.

Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ steht an diesen Tagen in Baden-Württemberg der Grundschulaktionstag an. Bei diesem Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW), des Badischen Handballverbandes (BHV) und des Südbadischen Handballverbandes (SHV) legen 30 000 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen das AOK-Spielabzeichen ab. Die Handballabteilung des TVA erwartet rund 100 Zweitklässler, die Veranstaltung organisiert Jugendleiter Bernd Schrenk mit Hilfe vieler TVA-Jugendspieler.

„Am Grundschulaktionstag werden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt“, erläutert HVW-Präsident Hans Artschwager. Er will mit seinen Vorstandskollegen „möglichst viele Kinder für unseren Sport begeistern“. Um das AOK-Spielabzeichen zu bekommen, absolvieren die Kinder sechs Koordinationsstationen und zeigen beim „Aufsetzer-Handball“ ihr Können.

Der Grundschulaktionstag findet in dieser Form schon zum neunten Mal statt. Die Teilnehmerzahlen stiegen kontinuierlich, inzwischen gehört diese Veranstaltung auch in der Einstein- und in der Lindenschule zum festen Ablauf des Schuljahres.