Trainer Hartmut Mayerhoffer vermeldet für seine Frisch-Auf-Handballer Bestbesetzung: Alle Mann sind an Bord, wenn es an diesem Sonntag um 16 Uhr in der EWS-Arena zum Bundesliga-Vergleich mit dem HC Erlangen kommt. Bei den Franken hat mit fünf starken Neuzugängen ein größerer personeller Umbruch...