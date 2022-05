Wenn an diesem Donnerstag der HSV Hamburg bei Frisch Auf Göppingen antritt (19.05 Uhr/Sky), wird Manuel Späth das letzte Mal in der Handball-Bundesliga in der EWS-Arena auflaufen. Der ehemalige Frisch-Auf-Kapitän bricht seine Zelte in der Hansestadt ab, beendet seine lange Profikarriere und kehrt...