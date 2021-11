Wenn die Handballer von Frisch Auf Göppingen an diesem Sonntag (16 Uhr/Sky Sport) im Bundesliga-Spitzenspiel den deutschen Rekordmeister THW Kiel herausfordern, ist die EWS-Arena zum ersten Mal in dieser Corona-Saison ausverkauft. In Absprache mit den Gesundheitsbehörden sind 4000 Zuschauer zugela...