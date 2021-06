Noch vor ein paar Tagen sah es so aus, als ob Frisch Auf Göppingen am letzten Spieltag im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga das Zünglein an der Waage ist. Doch bereits an diesem Donnerstag fiel die letzte Entscheidung im Rennen um den Klassenerhalt. Trotz einer komfortablen Sieben-Tore-Führun...